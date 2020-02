SPÖ-Chefin stellt Vertrauensfrage: „Ich bitte dich, mir zu sagen, ob ich bleiben soll“

Wien – Immer wieder haben sie Rote auch öffentlich kritisiert, immer wieder wurde intern debattiert, ob sie die Richtige an der SPÖ-Spitze ist. Nun lässt Pamela Rendi-Wagner die Parteifreunde darüber richten. Sie fragt die 160.000 Mitglieder, ob sie sie weiterhin dort haben wollen, wo sie seit dem Abgang von Christian Kern ist. In einem Schreiben an jeden Genossen heißt es: „Ich bitte dich, mir zu sagen, ob ich Bundesparteivorsitzende der SPÖ bleiben soll, um für unsere wichtigen Themen gemeinsam mit allen in der Partei zu kämpfen.“ Es sei an der Zeit, „dass die Mitglieder (...) darüber entscheiden, wer an der Spitze unserer Bewegung Verantwortung übernimmt“. Diese einzubeziehen, die Mitbestimmung „zu stärken“, dürfe „kein Lippenbekenntnis“ sein, befindet Rendi-Wagner.