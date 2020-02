Letzte Ferienstaffel beschert Tirol nächstes Stau-Wochenende

Innsbruck – Wieder ist eine Woche um, und wieder steht uns ein Wochenende bevor, auf dem es auf den Straßen eng werden könnte: In Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland enden die Semesterferien, in Oberösterreich und der Steiermark beginnen sie – und damit ist wieder Urlauber-Schichtwechsel. Auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, in den nördlichen Niederlanden und in Teilen von Tschechien und der Slowakei beginnt die schulfreie Woche.