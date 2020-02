50-jährige Tirolerin bei Skitour im Gadertal tödlich verunglückt

Corvara – In Corvara im Südtiroler Gadertal ist bereits am Donnerstag eine Tirolerin bei einer Skitour tödlich verunglückt. Die 50-Jährige aus dem Zillertal stürzte 300 Meter über eine steile Rinne ab. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Passiert ist der Unfall bei der Abfahrt vom 3152 Meter hohen Gipfel des Piz Boé, wie die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten berichtete. Die Zillertalerin, die in Aschau lebte, Lehrerin von Beruf war und als erfahrene Skitourengeherin galt und deshalb auch gut ausgerüstet gewesen sein soll, war gemeinsam mit einem Begleiter unterwegs. An einer eisigen Stelle habe die Frau plötzlich das Gleichgewicht verloren, sei ausgerutscht und dann durch eine steile Rinne oberhalb des so genannten Mittagstals gefallen, heißt es in dem Artikel weiter. Erst nach rund 300 Metern sei die 50-Jährige leblos liegen geblieben.