Wiener Opernball: Königin der Nacht lädt zum Abschiedsball

Trotz prominenten Absenzen ist das offizielle Österreich ganz ordentlich am Ball vertreten. Zwar fehlt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen des EU-Budgetgipfels, doch sorgt Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Staatsoberhaupt für höchste Repräsentanz in der Staatsoper. Zahlreiche türkise Minister bringen hochrangige Gäste aufs Parkett, und auch Grün und Rot wird man am Ball erblicken. Den prominentesten Gast hat sich die als tanzfreudig bekannte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) geangelt, nämlich den griechischen Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margaritis Schinas.

Abschied nehmen heißt es sowohl von Dominique Meyer als auch Maria Großbauer. Meyer wechselt mit Ende der Saison an die Mailänder Scala, womit Großbauer, die sich vor allem dem Direktor verbunden fühlte, ebenfalls die Organisation abgab. "Es hat sich in zehn Jahren viel verändert", bilanzierte Meyer. Vor allem sei es ihm gemeinsam mit seinen Mitarbeitern gelungen, dass die Künstler des Hauses im Mittelpunkt stehen. "Der Opernball ist ein Künstlerball", freute sich der scheidende Direktor. Als Gast werde er das Society-Spektakel künftig "eher nicht" besuchen.

Großbauer wird sich bei ihrem letzten Ball musikalisch verabschieden: Um 23.55 Uhr wird die studierte Saxofonistin im Duett gemeinsam mit Nils Landgren (Posaune) und der Bernd Fröhlich Bigband im großen Saal in der Wiener Staatsoper einen Abschieds-Song spielen - gekleidet in einen Damen-Frack, wie es seitens des Opernhauses hieß. "Mit dem berühmten Duke Ellington-Jazzstandard 'In a Sentimental Mood' sage ich musikalisch Danke und Auf Wiedersehen", so die Organisatorin.