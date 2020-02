Effizienter LASK düpierte Salzburg bei 3:2-Auswärtserfolg

Salzburg – Der LASK hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga ein deutliches Statement abgegeben. Die Linzer entschieden den Frühjahrsauftakt am Freitag bei Serienmeister Salzburg mit 3:2 (2:1) für sich und setzten sich nach 19 Runden einen Punkt vor den "Bullen" an die Tabellenspitze. Die höchst effizienten Linzer beendeten damit auch die über dreijährige Heimserie von Salzburg.

Mit ihren Treffern sorgten Dominik Frieser (20., 56.) und James Holland (25.) für die erste Liga-Heimniederlage der Salzburger nach 53 Partien, bzw. dem 0:1 gegen die Admira am 27. November 2016. Salzburg, das in der ersten Hälfte mehrere Topchancen verjuxte, nach Seitenwechsel aber zurückfiel, lag zweimal mit zwei Toren im Rückstand und legte im Gegensatz zum ersten Saisonduell in Pasching (2:2 nach 0:2) diesmal keine erfolgreiche Aufholjagd hin. Die Tore von Masaya Okugawa (40.) und Enock Mwepu (81.) konnten den erst vierten LASK-Sieg im 27. Duell der Red-Bull-Ära - den erst zweiten auswärts (1:0 am 9. April 2011) nicht verhindern.