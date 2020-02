Viele Tote bei Serie der Gewalt im Zentrum von Mali

Bamako – Bei einer Serie der Gewalt zwischen Volksgruppen in Mali sind am Freitag 30 Menschen getötet worden. Bei einem bewaffneten Überfall auf ein Dorf wurden mindestens 21 Menschen getötet, wie die Regierung mitteilte. Neun Soldaten starben wenig später in einem Hinterhalt. Etwa 30 Angreifer hätten in der Nacht zum Freitag den Ort Ogossagou gestürmt, sagte der Ortsvorsteher Aly Ousmane Barry der Nachrichtenagentur AFP. Einige der Opfer seien verbrannt worden.

In einem Hinterhalt in der Region Gao wurden am Freitag acht malische Soldaten getötet und vier weitere verletzt, wie die Armee mitteilte. Wer für den Angriff in dem Dorf Bintia verantwortlich war, war zunächst unklar. Ein weiterer Soldat starb bei einem Angriff auf ein Militärlager in Mondoro, wie Sicherheitskräfte mitteilte.