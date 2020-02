Streit in Kufstein eskalierte: 37-Jähriger mit Messer bewaffnet

Kufstein – Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Nacht auf Samstag vollkommen eskaliert: Als die Polizei zu dem Einsatz kurz nach 5.30 Uhr in dem Mehrparteienhaus eintraf, stand ein 37-Jähriger mit einem Küchenmesser bewaffnet im Stiegenhaus. Ihm gegenüber war ein 26-jähriger Mann, der ein geschwollenes linkes Auge hatte und im Bereich des Ohres blutete. Worum es bei dem Streit ging, berichtete die Polizei zunächst nicht.

Der 26-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Bei der Erhebung gab der 37-Jährige an, er habe das Messer zur Verteidigung gebraucht. In dem Stiegenhaus fand die Polizei ein Pfefferspray, das aussah wie eine Faustfeuerwaffe. In der Wohnung des Mannes befand sich außerdem eine registrierte Schrotflinte sowie ein zweites als Faustfeuerwaffe getarntes Pfefferspray.