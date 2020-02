VW: Konsumentenschützer kämpfen weiter um Geld für Österreicher

Wien, Wolfsberg – Viereinhalb Jahre nach Auffliegen des Abgasskandals bietet VW Kunden in Deutschland nun eine Entschädigungszahlung zwischen 1350 und 6257 Euro an, wie am Freitag bekanntwurde. Österreichische Fahrzeughalter könnten durch die Finger schauen, befürchtet Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein (VSV). Er werde prozessfinanzierte Individualklagen vermitteln, bekräftigte er am Samstag.

In Deutschland waren vom Dieselskandal mehr als zwei Millionen Kunden betroffen. VW hatte im September 2015 zugegeben, in weltweit elf Millionen Fahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. Im Zusammenhang damit zahlte Volkswagen bereits mehr als 30 Mrd. Euro an Strafen und Entschädigungen, vor allem in den USA. In Deutschland hatte der Autobauer bisher Schadenersatzzahlungen verweigert. (APA)