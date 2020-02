Lugners Gast Ornella Muti kommt bereits am Dienstag nach Wien

Wien – Ornella Muti, Richard Lugners Begleitung am Wiener Opernball am 20. Februar, wird am Dienstagnachmittag von Italien nach Österreich reisen. „Wenn sie Lust hat, dann gehe ich noch mit ihr Abendessen, wenn nicht, dann nicht", sagte der Baumeister der APA. Der Vertrag mit der Schauspielerin kam übrigens binnen nur einer Stunde zustande.

Vor dem Ball wird Muti demnach auch das klassische Lugner-Standard-Programm durchlaufen: Am Mittwoch ist für 13 Uhr eine Pressekonferenz in der Lugner City angesetzt, danach gibt die italienische Schauspielerin ab 14 Uhr in dem Einkaufszentrum eine Stunde lang Autogramme. Vor dem Ball am Donnerstag steht um 18.30 Uhr ein Abendkleid-Shooting im Grand Hotel an, danach geht es zum Abendessen.