Nach Transit-Eklat: Beschwerdebrief von Platter an Von der Leyen

München – Bei einem Treffen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hinter die Forderung des Bundeslandes Tirol nach einer Reduzierung des Straßengüterverkehrs über den Brenner gestellt.

Es könne nicht sein, dass die Frächter über Tirol und den Brenner schickten, obwohl die Route über die Schweiz die kürzere, aber teurere sei, sagte Kurz am Samstag nach dem Gespräch mit dem bayerischen Regierungschef am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz der APA.

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (li.) und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einem Treffen in Rahmen der Sicherheitskonferenz in München. © APA/Bundekanzleramt/Tatic

Es sei das „gemeinsame Ziel" Bayerns und Österreichs, den Transit durch Tirol zu reduzieren. Söder sehe dieses Anliegen. Man sei übereingekommen, sich "gut abgestimmt" auf europäischer Ebene für dieses Ziel einzusetzen.

Landeshauptmann Platter und die transitgeplagte Tiroler Bevölkerung haben meine volle Unterstützung Bundeskanzler Sebastian Kurz

Bayern sei ein wichtiger Partner für Österreich, sagte Kurz weiter. 100.000 Österreicher arbeiteten und lebten im benachbarten deutschen Bundesland. Trotz des Interesses an einer möglichst engen Zusammenarbeit bleibe die österreichische Haltung in der Transitfrage „unverändert". Kurz: „Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und die transitgeplagte Tiroler Bevölkerung haben meine volle Unterstützung. Der Zehn-Punkte Plan vom letzten Juli ist vollständig umzusetzen. Das habe ich Ministerpräsident Söder heute wieder gesagt und auch mit (der deutschen) Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin besprochen."

Treffen Kurz-Platter am Dienstag

Kurz will nach eigenen Worten die Transitfrage auch bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Sprache bringen. Am kommenden Dienstag werde er in Innsbruck mit Landeshauptmann Platter „die weitere Vorgangsweise abstimmen".

Platter wendet sich mit Beschwerdebrief an Von der Leyen

Auch Platter will sich an Von der Leyen wenden – und zwar in Form eines Beschwerdebriefes. „Ich bin nach wie vor fassungslos über das gestrige Auftreten von EU-Kommissarin Valean und einige ihrer Äußerungen", sagte Platter der APA am Samstag.

Liste Fritz fordert Obergrenze

Montagnachmittag will Platter die im Tiroler Landtag vertretenen Parteien über das Treffen am Freitag informieren. Die Liste Fritz will diese Zusammenkunft aber nicht als „reine Informationsveranstaltung" wissen, sondern eingebunden werden. Die Partei forderte die Einführung einer Obergrenze von einer Million Lkw pro Jahr. Außerdem übte sie Kritik am Landeshauptmann: „Platter spielt in Tirol den starken Mann und bleibt in Brüssel ein politisches Leichtgewicht", meinte Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider in einer Aussendung.

FPÖ schließt Autobahnblockaden nicht aus

Auch die Tiroler FPÖ sparte nicht mit Kritik: „Die Sonntagsreden bezüglich dem Kampf gegen den Transit kann sich Platter nun endgültig ersparen, denn auf dem Verhandlungsweg kann man keinen Sieg erreichen", teilte FPÖ-Chef Markus Abwerzger mit. Er forderte als „Notmaßnahme regelmäßige Blockaden der Inntal- und Brennerautobahn". Außerdem müsse Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „den Kampf gegen den Transit als Druckmittel in den laufenden EU-Budgetverhandlungen verwenden", sagte Abwerzger.

SPÖ fordert „härtere Gangart"