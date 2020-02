Mann übergoss sich auf Demo in München mit Benzin

Bei einer Demonstration gegen die Münchner Sicherheitskonferenz hat sich am Samstag ein Mann mit Benzin übergossen. Ermittlungen zufolge handelte es bei dem Mann mit Benzinum ein 50-jährigen Iraker. Dieser habe auf die politische Situation in seinem Heimatland aufmerksam machen wollen.

Etwa 3.000 Menschen demonstrierten am Samstag in München gegen die dort stattfindende Sicherheitskonferenz. Die Proteste seien friedlich verlaufen, erklärte die Polizei. Rund 500 Teilnehmer bildeten eine Menschenkette in der Innenstadt. Aufgerufen hatte das "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz".