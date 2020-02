Zwei Verletzte nach Ski-Unfällen im Ötztal

Sölden - Am Samstag gegen 13.30 Uhr kam es auf einer Skipiste in Sölden zu einem Zusammenstoß zwischen einer 50-jährigen deutschen Urlauberin und einem 27-jährigen Wintersportler aus Dänemark. Die 50-Jährige erlitt dabei eine Schnittwunde am Kopf und wurde durch die Pistenrettung abtransportiert. Sie wurde in einer örtliche medizinischen Einrichtung behandelt. Der dänische Wintersportler blieb unverletzt.