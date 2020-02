Zwei Männer mit Hubschrauber in Schmirn aus Notlage gerettet

Zwei Schitourengeher aus dem Wipptal stiegen am Samstag auf die 2602m hohe Schöberspitze in den Tuxer Alpen. Bei der Abfahrt über eine Alternativroute fuhren sie in ein Kar ein, das nach unten immer enger wurde. Den Männern war offensichtlich nicht bekannt, dass dieses am Ende in eine etwa 40 Meter hohe senkrechte Felswand mündete.