Beim Gastspiel bei Rapid spricht alles gegen die WSG Tirol

Innsbruck – Was macht man im Fußball, wenn alles gegen einen spricht? Dann glaubt man erst recht an die Chance, eine Überraschung zu schaffen. Das impft Thomas Silberberger seiner Truppe vor dem heutigen Frühjahrsauftakt in Hütteldorf ein. „Offenes Visier und keine vollen Hosen“, lautet das Motto und der WSG-Coach legt gleich nach: „Angst ist bei Rapid der falsche Ratgeber. Wenn wir nicht mutig und couragiert auftreten, hätten wir erst gar nicht anreisen müssen.“

Wie wollen die Wattener als krasser Außenseiter nach der verpatzten Generalprobe beim Cup-Aus in Lustenau dem Rekordmeister ein Bein stellen? „Konsequent verteidigen, auf Chancen lauern. So lange wie möglich die Null halten“, erklärt Silberberger, dem sehr wohl bewusst ist, dass viel, wenn nicht alles gegen die Kristall-Buam spricht. Zudem werde Ra- pid in den ersten 20 Minuten „wie aus der Pistole geschossen“ kommen. Allerdings haben die Hütteldorfer 2020 noch kein Pflichtspiel in den Beinen. „Das könnte ein kleiner Vorteil für uns sein.“