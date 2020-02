Nichts ist es aus dem ersten Titel für Barbara Haas auf der WTA-Tennis-Tour geworden. Im Doppel-Finale des Turniers von Hua Hin (Thailand) unterlag Österreichs Nummer eins am Sonntag an der Seite der Australierin Ellen Perez deren an vierter Stelle gesetzten Landsfrauen Arina Rodionova/Storm Sanders 3:6,3:6. (APA)