Abbruch im Finale: Kraft feierte am Kulm seinen ersten Heimsieg

Bad Mitterndorf – Erster Heimsieg für Stefan Kraft im Skisprung-Weltcup! Der 26-jährige Salzburger setzte sich am Sonntag beim Skifliegen am Kulm nach einem Flug auf 230 m mit 0,7 Punkten Vorsprung auf den Japaner Ryoyu Kobayashi (242,5 m) durch. Dritter wurde der Slowene Timi Zajc (228,5 m). Es kam nur der erste Durchgang in die Wertung.