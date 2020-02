Kim Jong-un erstmals seit Wochen mit öffentlichem Auftritt

Pjöngjang – Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist erstmals seit drei Wochen wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Nordkoreas Staatsmedien berichteten am Sonntag über eine Besuch Kims im Mausoleum in Pjöngjang, wo die einbalsamierten Leichen seines Vaters Kim Jong-il und seines Großvaters und „ewigen Präsidenten“ Kim Il-sung liegen.