Magenverkleinerung: Reiner Calmund will bis zu 70 Kilo leichter werden

Berlin – Reiner Calmund, schwergewichtiger Ex-Fußballmanager, will bis zu 70 Kilogramm abnehmen. Der 71-Jährige hat sich den Magen verkleinern lassen bereits „so 25 oder 26 Kilo abgenommen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Insgesamt sollen es am Ende so zwischen 60 und 70 Kilogramm weniger sein“. Er sei bereits in der letzten Woche, in der er nur Flüssignahrung und Brei zu sich nehmen dürfe.