Frühling übernahm das Kommando: Matschgerer lockten Tausende an

Mils – Tradition bewegt. Dazu musste man am Sonntag nur in die Gesichter der rund 800 Aktiven beim Milser Matschgerer-Umzug blicken. Nach fünf Jahren war man in der Gemeinde wieder mit dem Regionszug an der Reihe. Und die Teilnehmer, insgesamt waren 25 Gruppen am Start, begingen diesen Feiertag mit einer Mischung aus Stolz und Freude. Tradition bewegt. Knapp 9000 Zuschauer verfolgten das bunte Treiben – bei durchaus angenehmen Temperaturen.