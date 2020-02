Vermeintlicher Autodiebstahl im Herbst in Kundl war nur erfunden

Kundl – Es war in der Nacht zum Nationalfeiertag, als in Kundl ein verwaistes Auto nach einem Unfall entdeckt wurde. Der 19-jährige Besitzer gab an, der Schlüssel sei aus seiner Jacke gestohlen worden. Der Unbekannte sei dann losgefahren. Nach kurzer Strecke war der Wagen auf eine Betonmauer aufgefahren und schwer beschädigt stehen gelassen worden.