Stadel in Weer stand in Vollbrand: Drei Feuerwehren im Einsatz

Weer – Meterhoch schlugen am Sonntagabend die Flammen aus einem großen Holzstadel in Weer. Gegen 20 Uhr war das Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der freistehende Stadel bereits in Vollbrand. In der Folge waren drei Feuerwehren der Umgebung etwa eine Stunde lang im Löscheinsatz. Laut Leitstelle Tirol konnte kurz nach 21 Uhr „Brand aus" gegeben werden.