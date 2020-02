Guterres zu Klimawandel: "Unser Planet steht in Flammen"

Islamabad – UN-Generalsekretär António Guterres hat die internationale Gemeinschaft erneut eindringlich zu entschlossenen Klimaschutzmaßnahmen aufgerufen. „Unser Planet steht in Flammen, aber einige Entscheidungsträger spielen weiterhin Spielchen“, sagte Guterres am Sonntag in einer Rede in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.