Schallenberg will EU-Grenzbeamte nach Libyen schicken

Wien – Bei der Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen sollten nach Auffassung von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) europäische Grenzschützer helfen. Vor einem Treffen der EU-Außenminister zu Libyen am Montag in Brüssel schlug Schallenberg in der Zeitung Welt (Montag) einen Einsatz der Beamten "vor Ort", also in Libyen, vor.