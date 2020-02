NGO warnt vor pestizidbelasteten Lebensmittelimporten in die EU

Der am Montag publizierte Bericht "Toxic residues through the back door" berichtet, dass es darum geht, Produkte mit Rückständen krebserregender oder endokriner Disruptoren von Pestiziden einzuführen, obwohl diese in der EU aufgrund von gesundheitsbezogenen "Cut-Off"-Kriterien verboten sind. Die NGO mit Sitz in Brüssel beruft sich dabei auf Dokumente, die sie von der EU-Kommission im Rahmen der Gesetze zur Informationsfreiheit erhalten habe. Es geht dabei sowohl um importierte Lebensmittel wie auch um Futtermittel für die Landwirtschaft.