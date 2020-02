EU-Kommissar: Europa muss sich auf Klimawandel-Folgen vorbereiten

Es sei zu spät, "alle negativen Folgen des Klimawandels noch zu verhindern", argumentierte der EU-Kommissar. "Einige gravierende Folgen wie der Anstieg des Meeresspiegels werden auf uns zukommen. Wir müssen uns in der EU auf diese neue Klimakrise vorbereiten." Es werde auch in Europa häufiger zu Überflutungen, zugleich aber in anderen Regionen zu massiver Trockenheit kommen. "Oder Überflutungen und Dürren nacheinander an demselben Ort.