37-Jähriger nach Bergtour am Traunstein vermisst

Gmunden – Ein 37-jähriger oberösterreichischer Bergsteiger wird seit Sonntagvormittag am Traunstein (Bezirk Gmunden) vermisst. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, schickte er gegen 10.15 Uhr seiner Frau ein SMS vom Gipfel des Berges (1691 Meter über Adria) , meldete sich dann aber nicht mehr. Die am Nachmittag mit Hubschraubern begonnene Suchaktion soll am Montag fortgesetzt werden.