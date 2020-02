1350 Fans, aber keine Punkte für die Kitzbüheler Adler

Kitzbühel – Zahlen lügen nur selten und am Ende hatten Kitzbühels Adler im stets prestigeträchtigen Derby der Alps Hockey League gegen Zell am See ein Schussverhältnis von 35:20 aufzuweisen. Nur: Die Scheibe wollte nicht ins Tor. Die Hausherren hatten am dritten Spieltag der Qualifikationsrunde bei starker Leistung vor dem Tor auch die „Hex“ am Schläger.