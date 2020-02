Streit um Transit nach Besuch der EU-Kommissarin: Selmayr will vermitteln

Innsbruck, Wien – Am Freitag geriet ein Gipfeltreffen mit der EU-Verkehrskommissarin Adina Valean in Innsbruck zur Abfuhr für Tirol. Nun schaltet sich der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, Martin Selmayr, ein. Er kündigte nach einem Telefonat mit Tirols LH Günther Platter einen Besuch in Innsbruck an. Er will am 13. März in die Landeshauptstadt reisen. (TT)