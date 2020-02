Vor 47 Jahren in USA verlorener Ring wurde in Finnland ausgegraben

Der Zeitung Ilta-Sanomat zufolge soll in der im Südwesten Finnlands gelegenen Stadt Kaarina ein Ring gefunden worden sein. So weit, so unspektakulär. Doch die Geschichte ist deshalb kurios, weil das Schmuckstück vor 47 Jahren verloren ging – und zwar in den USA. Der US-Amerikanerin Debra McKenna sei der Ring, ein Geschenk ihres späteren Ehemannes, 1973 in Portland im Bundesstaat Maine abhandengekommen. Offenbar vertreibt sich ein Finne namens Marko Saarinen hin und wieder seine Zeit damit, mit einem Metalldetektor durch die Wälder seiner Heimat zu streifen. Und dabei sei er auf den silbernen Ring mit dem blauen Aufsatz gestoßen.