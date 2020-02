Mann verkleidete sich als Busch und erschreckte Passanten in Füssen

Füssen – Ein Scherz hat in der bayrischen Stadt Füssen die Polizei auf den Plan gerufen: Ein 45-Jähriger hat sich als Busch verkleidet, in einen Blumenkübel gestellt und in der Fußgängerzone Passanten erschreckt. „Der Mann ließ die Kamera mitlaufen und stellte nach der Aktion am Samstag alles auf seinem Youtube-Kanal online“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.