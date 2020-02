Nach Verletzung von Dembele: La Liga erlaubt Barcelona Ausnahmetransfer

Das Wintertransferfenster in Spanien endete bereits am 31. Jänner. Allerdings erlaubt das Reglement Ausnahmegenehmigungen, falls ein Club nachweisen kann, dass er durch einen mindestens fünf Monate dauernden Ausfall eines Spielers in Personalnot kommt. Das medizinische Komitee von Spaniens La Liga bestätigte am Montag, dass dies bei Barcelona der Fall sei.