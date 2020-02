Haie müssen bei Znojmo wieder in den Fehervar-Modus schalten

Innsbruck – „Wir hätten sie hinter uns lassen können“, seufzte Innsbrucks Headcoach Rob Pallin am Montag auf der Anreise nach Tschechien. Zu viele Chancen ließen die Haie beim 2:4 im Heimspiel am Sonntag aus, um mit dem möglichen vierten Sieg in Serie in der Qualifikations-Runde Znojmo sieben Punkte hinter sich zu lassen. Und mit der Niederlage steht die Uhr im Kampf um ein Play-off-Ticket quasi wieder auf Null.