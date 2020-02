Mexikos Präsident macht Neoliberalismus für Femizide verantwortlich

Mexiko war zuletzt von mehreren Morden an Frauen und Mädchen erschüttert worden. Am Wochenende wurde in einer Mülltüte die Leiche eines siebenjährigen Mädchens entdeckt, das offenbar nach der Schule entführt und getötet worden war. Vor einer Woche war eine 25-Jährige in Mexiko-Stadt nach einem Streit von ihrem Mann getötet worden. Fotos der Leiche mit durchgeschnittener Kehle gelangten an die Presse und sorgten für einen Aufschrei der Empörung. Jeden Tag werden in Mexiko im Durchschnitt zehn Frauen getötet.