Studie ergab: Selbst bei 10.000 Schritten pro Tag kein Gewichtsverlust

10.000 Schritte pro Tag – sogar die WHO hat die Empfehlung ausgegeben. Dabei begann alles als Werbegag fast 60 Jahren: Als 1964 die Olympischen Spiele in Tokio stattfanden, nutzte die Firma Yamasa die Begeisterung geschickt aus. Sie brachte den ersten Schrittezähler zum Mitnehmen auf den Markt. Der trug den Namen "Manpo-kei". Das bedeutet übersetzt so viel wie "der 10.000-Schritte-Zähler".