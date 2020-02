Spar und Rewe setzen ab März auf Pfandsystem bei Milchflaschen

Wien/Innsbruck – Die langen Forderungen nach einem Mehrwegsystem für Glasmilch-Flaschen werden endlich erhört: Sowohl Spar als auch der Rewe-Konzern kündigten an, in ihren Märkten ab März Mehrwegflaschen anbieten zu wollen. Nachdem beide Konzerne im Jahr 2018 wieder testweise Milch in Flaschen – allerdings im Einwegsystem – abgefüllt hatten, zeigte sich relativ rasch, dass diese bei den Konsumenten gut ankommen. Deshalb kommt es jetzt in den Molkereien und bei den Mehrwegautomaten in den Märkten zu Umstellungen.