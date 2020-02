Prüfstein Atletico: Kann Liverpool überhaupt noch verlieren?

Madrid – Jürgen Klopp wird beim Gedanken an die Rückkehr in das Stadion seines größten Triumphes emotional. „Es ist ein positives Gefühl, wenn wir an den Ort denken“, sagte der deutsche Trainer des FC Liverpool vor dem heutigen Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid. Im Estadio Wanda Metropolitano, im Juni 2019 Schauplatz des Champions-League-Gewinns durch ein 2:0 gegen Tottenham Hotspur, soll der Grundstein für den nächsten Klopp-Coup gelegt werden. „Wir pilgern nicht dorthin. Ganz sicher nicht“, betonte er.

Doch trotz der sagenhaften Rekordsaison in der englischen Premier League mit 25 Siegen aus 26 Begegnungen sieht Klopp seinen Club nicht als Favoriten auf den berühmten Henkelpott. „Wir dachten auch im letzten Jahr nicht schon früh ans Gewinnen. Wir dachten erst wirklich an den Sieg in der Champions League, als wir im Halbfinale gewonnen hatten.“

Atletico hofft auf Rückkehr von Trio, Mane wieder fit

Für den 52-Jährigen ist Juventus Turin heißester Anwärter auf den Sieg in der Königsklasse. „Ich würde sagen, sie haben im Moment die stärkste Mannschaft in Europa“, erklärte der frühere Dortmund-Trainer.

Champions League – Achtelfinale Dienstag, 21.00 Uhr: Dortmund - PSG (DAZN), Atletico - Liverpool (Sky) Mittwoch, 21.00 Uhr: Bergamo - Valencia (Sky), Tottenham - Leipzig (DAZN) Dienstag, 25.2. - 21.00 Uhr: Chelsea - Bayern, Napoli - Barcelona Mittwoch, 26.2. - 21.00 Uhr: Real - ManCity, Lyon - Juventus Rückspiele: 10./11. und 17./18. März

Doch die Statistik spricht klar für die Reds – saison­übergreifend spielte der FC Liverpool 103 von 105 möglichen Punkten in der Premier League ein. Mit 25 Zählern führt der Traditionsverein mit großem Vorsprung vor Manchester City die wohl beste Liga der Welt an. Und mit dem wiedergenesenen Sadio Mane kehrte beim 1:0-Sieg bei Norwich City am Samstag der dritte Angreifer des Super-Trios um Mohamed Salah und Roberto Firmino zurück und war gleich für den 17. Liga-Sieg in Serie verantwortlich.