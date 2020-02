Trotz russischen Dopingfluchs winkt ein Geldsegen für ÖSV-Biathleten

Innsbruck – Wenn Dorothea Wierer die Lichtgestalt der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz verkörpert, sozusagen den Sonnenstrahl in einem vom Biathlonsport beseelten Hochtal, dann steht Alexander Loginow für das Gegenteil. „Jedi-Ritter“ wie Tarjei Bö und Martin Fourcade können die Sauberkeit des Sports propagieren, der Russe indes steht stellvertretend für das Böse: Doping.

Schon einmal gesperrt, mittlerweile zurück in Amt und – das bestreiten seine Gegner zumindest – Würden. Denn die Siegerehrung nach seinem Sprint-Gold in Antholz kam mehr einem Spießrutenlauf als einer Würdigung gleich. Teils kuriose Szenen garnierten die Pressekonferenz: „Wer einmal dopt, dem glaubt man nicht“, titelte die Süddeutsche Zeitung den Medienauftritt, in dem sich Loginow als Zyniker entpuppte. „Meine Frau und ich haben nun eine größere Wohnung und würden uns freuen, alle einzuladen, meine Alltagsroutine zu beobachten und sich zu vergewissern, dass bei mir alles sauber abläuft.“