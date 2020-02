Forscher entwickelten „smarten“ Verband für chronische Wunden

Lincoln, Storrs – Chronische Wunden infolge von Diabetes sind der Hauptgrund für Amputationen. Um dieses Risiko zu mindern, hat ein Team um Forscher der University of Nebraska-Lincoln einen intelligenten Verband entwickelt, der eine bessere Behandlung chronischer Wunden unabhängig von deren Ursache verspricht. Über winzige Nadeln werden die richtigen Medikamente in der richtigen Dosierung verabreicht – und zwar in der Phase der Wundheilung und ohne Patientenkontakt. Das Pflegepersonal kann den Verband kabellos programmieren und so die Medikamentengabe steuern.