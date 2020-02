Online-„Trolle“ sehen sich als Glaubenskrieger für die Wahrheit

Wien – „Trolle“ in Online-Medien sind unzufrieden mit dem Journalismus und sehen sich als Glaubenskrieger für die Wahrheit. Zu diesem Schluss kommen Kommunikationsforscher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in einer Studie, in der sie die Motive von Trollen auf Nachrichten-Websites untersucht haben. Dazu wurden mit 22 Personen ausführliche Interviews geführt.

Tobias Eberwein vom Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der ÖAW hat für seine im Journal of Information, Communication and Ethics in Society veröffentlichte Studie mit Personen im Alter von 36 bis 70 Jahren, die regelmäßig destruktive Kommentare auf Nachrichten-Websites veröffentlichen, qualitative Interviews geführt. Angesichts der kleinen Stichprobengröße erlaube die Analyse keine repräsentative Sicht auf das Phänomen der „Trolle“, betont der Wissenschafter in der Arbeit. Es würden sich jedoch deutliche Parallelen zu soziodemographischen Mustern in den Stichproben früherer quantitativer Befragungen zeigen, weshalb Eberwein „vorsichtige Verallgemeinerungen“ vornimmt.