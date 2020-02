Biokleber aus Muschelseide flickt Herzmuskel zusammen

St. Gallen – Was Muscheln an Felsen oder aneinander haften lässt, könnte künftig auch beschädigte Herzmuskeln zusammenhalten. Forschende der EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) in St. Gallen haben sich von Muschelseide inspirieren lassen, um einen medizinischen Klebstoff zu entwickeln.

Wenn Herzmuskelgewebe beispielsweise durch einen Infarkt beschädigt wird, muss es heilen, während das Herz fortlaufend weiterschlägt. Ein Klebstoff, der die Wunden zusammenhält und damit die Heilung unterstützt, muss daher ständiger mechanischer Belastung standhalten, wie die Empa am Dienstag in einer Mitteilung erklärte. Zudem muss er trotz der feuchten Bedingungen im Körperinneren stabil bleiben und gut verträglich sein.

Toncelli und sein Team setzten dafür auf Gelatine, die aus Kollagen in einer vernetzten Struktur besteht. Kollagen kommt auch im menschlichen Bindegewebe vor, so dass sich Gelatine eigentlich hervorragend für einen Wundkleber eignen würde. Wenn sie sich bei Körpertemperatur nicht verflüssigen würde.

Im Labor testeten die Wissenschafter anschließend die Festigkeit des Gewebeklebstoffs. Demnach halte er einem Druck stand, der dem menschlichen Blutdruck entspricht, wurde Forscher Kongchang Wei am Dienstag in einer Mitteilung zitiert. Zudem erwies sich der Kleber in Zellkultur-Experimenten als gut verträglich, wie die Wissenschafter kürzlich im Fachblatt ACS Applied Materials & Interfaces berichteten. Nun sollen weitere Tests folgen, um die Tauglichkeit und Unbedenklichkeit des Klebers in der Medizin nachzuweisen.