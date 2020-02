HSBC streicht 35.000 Jobs und verkleinert Investmentbanking

London – Die britische Großbank HSBC steht nach einem Gewinneinbruch vor einer Rosskur. 35.000 Jobs werden gestrichen, das Investmentbanking zurechtgestutzt und das Geschäft in Europa und den USA verkleinert, wie HSBC bei der Präsentation der Jahresbilanz am Dienstag mitteilte.

2019 brach der Gewinn vor Steuern um ein Drittel auf 13,3 Milliarden Dollar (12,28 Mrd. Euro) ein - in erster Linie, weil wegen des Umbaus Abschreibungen in Höhe von 7,3 Milliarden Dollar anfielen.

Mit dem Radikalumbau reagiert Europas größte Bank, die den Großteil ihres Geschäfts in Asien macht, auf das langsamere Wachstum in ihren wichtigsten Märkten, die Belastungen durch den Brexit und die niedrigen Zinsen sowie die Auswirkungen des Coronavirus. Zudem soll die Bank, deren Profitabilität seit längerem der Konkurrenz hinterherhinkt, wettbewerbsfähiger und schlanker werden.

„Unsere Mitarbeiterzahl wird wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren von 235.000 in die Nähe von 200.000 fallen“, sagte Interimschef Noel Quinn der Nachrichtenagentur Reuters. Insgesamt will er die Bilanzrisiken (RWA) um 100 Milliarden Dollar drücken.