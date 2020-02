Mit Schneemobil in Bach gestürzt: Zwei Verletzte in Elbigenalp

Elbigenalp – Beim Einparken eines Schneemobils kam es am Dienstagvormittag in Elbigenalp zu einem schweren Unfall: Ein zwölfjähriger Urlaubsgast aus Deutschland wollte rückwärts in die Garage im Ortsteil Untergiblen fahren, dürfte aber versehentlich den Vorwärtsgang eingelegt haben.