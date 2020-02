"Freud" auf Mörderjagd in Wien: ORF/Netflix-Serie startet am 15. März im TV

Wien – Der junge Sigmund Freud, ein Medium und ein Kriegsveteran – sie spielen die Hauptrollen in der neuen Serie "Freud". Gemeinsam gehen die drei auf Mörderjagd durch Wien. Marvin Krens achtteilige TV-Serie startet am 15. März mit einer Doppelfolge ab 20.15 Uhr in ORF 1. Je drei weitere Folgen werden dann am Mittwoch, 18. März, und Sonntag 22. März zur Primetime ausgestrahlt. Einen Tag später ist die komplette Serie dann auf Netflix abrufbar.