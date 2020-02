Türkis-blaue Beschlüsse belasten ÖGK massiv, Direktor warnt vor Panik

Wien – Dass die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) statt Einsparungen zu bringen in ein gewaltiges Defizit rutschen könnte, veranlasst Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) jetzt zu einem Kassasturz. „Derzeit versuchen wir mit einem Kassasturz absolute Transparenz zu schaffen“, sagte er am Dienstag im Ö1-“Morgenjournal“. Außerdem lädt er zu einem Runden Tisch.

An dem Treffen am Mittwochabend sollen sowohl Vertreter des Finanzministeriums als auch der ÖGK und des Dachverbands teilnehmen, kündigte der Minister an. Er möchte den Prognosen auf den Grund gehen, nachdem von Ökonomen Kritik am Zustandekommen der Zahlen gekommen ist. Das Defizit der ÖGK soll bis ins Jahr 2024 etwa 1,7 Milliarden Euro betragen.