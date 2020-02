Innsbrucker Theresienbräu soll weitergeführt werden

Innsbruck – Viel Aufregung herrschte in Innsbruck, als die Betreiber des bekannten Innenstadt-Lokals Theresienbräu Anfang Februar Insolvenz anmeldeten. Nun wurde am Landesgericht Innsbruck ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung angemeldet.

Laut dem KSV 1870 ist der Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte Hannes Flir zuversichtlich, dass die Ausarbeitung eines nachhaltigen Sanierungskonzepts gelingen kann. Die Einstellung eines erfahrenen Betriebsleiters werde dabei einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung einer klaren Kostenstruktur im Unternehmen der Schuldnerin leisten, so der Gläubigerschutzverband.

Ein Event am Faschingsdienstag ist der Startpunkt einer Reihe von geplanten Veranstaltungen. Dabei soll das für den jeweiligen Anlass extra gebraute Bier im Szenelokal wieder vermehrt in den Mittelpunkt gestellt werden.

Am 1. März findet am Landesgericht Innsbruck ein Verhandlungstermin statt. „Die Gläubiger müssen sich eine Meinung darüber bilden, ob das Quotenangebot der Schuldnerin für sie attraktiv ist" erklärt Klaus Schaller, KSV1870-Regionalleiter West. Insbesondere habe die Theresienbrauerei und Gaststätte GmbH nachvollziehbar darzustellen, wie die Finanzierung einer Sanierungsplanquote in den nächsten beiden Jahren aus dem laufenden Geschäftsbetrieb heraus gelingen kann.“