Valean-Auftritt für Kurz „ungeheuerlich", Platter will nicht nachgeben

Innsbruck – Als "ungeheuerlich" hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Aussagen von EU-Kommissarin Adina Valean bezeichnet, dass Tirol bzw. Österreich aus dem Binnenmarkt aussteigen könne, wenn es nicht bei den Maßnahmen gegen den Transit nachgebe. Kurz will außerdem am Donnerstag beim EU-Gipfel mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Italiens Premier Giuseppe Conte das Gespräch suchen.

Er könne die "Wortmeldungen der Kommissarin alles andere als nachvollziehen", diese seien nicht "lösungsorientiert", meinte Kurz bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Unterdessen sagte er erneut Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Unterstützung der Bundesregierung in Sachen Transit zu.

Gespräch mit Merkel und Conte

Kurz werde am Donnerstag in Brüssel Deutschlands Kanzlerin Merkel und Premier Conte über die weitere Vorgehensweise Österreichs informieren. Die bilateralen Beziehungen zu Italien und Deutschland sah er nicht in Gefahr. "Jeder der sich damit beschäftigt, wird Verständnis für die Tiroler Position haben".

Indes forderte Kurz von der Kommission eine aktive Rolle in der Transitfrage. Diese habe "keine moderierende Rolle. Die Kommissarin hat hier eine Verantwortung und es gibt einen Lösungsvorschlag von unserer Seite". Man werde Druck machen, dass dieser Lösungsvorschlag akzeptiert werde, hielt er fest. Valean hatte sich am Freitag als "Moderatorin" bezeichnet, ein Sprecher der Kommission betonte am Dienstag die Vermittlerrolle der EU-Behörde.

Einführung der Korridormaut gefordert

Kurz und Platter forderten unisono die Einführung der Korridormaut zwischen München und Verona. Beide Politiker kritisierten außerdem, dass die "Schweizer Route in vielen Fällen kürzer, aber teurer" sei, sagte Kurz. Deshalb würden viele Transit-Lkw den Umweg über Tirol machen. Über die Abschaffung des Dieselprivilegs habe man heute aber nicht gesprochen. Stattdessen appellierte er an Deutschland, die Vereinbarungen des "Zehn-Punkte-Plans" einzuhalten.

Platter berichtete, dass er in seinem am Montag versandten Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seine Position und „Erzürnung zum Ausdruck gebracht“ habe. „Wir werden nicht nachgeben“, sagte er einmal mehr. Wenn es die Situation im Verkehr erfordere, werde Tirol die Notmaßnahmen verschärfen. Auch Kurz sprach davon in diesem Falle „Notmaßnahmen weiter auszubauen“.

📽 Video | Pressekonferenz mit Kanzler Kurz und LH Platter

Platter ortet „große Einigkeit zwischen Land und Bund"

Platter ortet „große Einigkeit zwischen Bundes- und Landesregierung" im Kampf gegen den Transitverkehr. Bei einem Arbeitsgespräch mit Kurz in Innsbruck wurde am Dienstag der weitere Fahrplan festgelegt – auch was den aktuellen Disput mit der EU-Kommission angeht.

„Der Brenner ist der Lebensraum der Tiroler – sie spüren die tagtägliche Belastung durch das erhöhte LKW-Aufkommen am eigenen Leib", so Platter. „Deshalb werden wir in dieser Frage keinen Millimeter nachgeben. Das ist auch auf europäischer Ebene absolut ernst zu nehmen. Wir lassen uns hier nicht in die Knie zwingen." An den bisher gesetzten Maßnahmen zur Verkehrsbeschränkung will das Land jedenfalls festhalten.

Der Lkw-Verkehr über den Brenner sei in den vergangenen vier Jahren um 20 Prozent gestiegen und die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur damit längst überschritten, sagte Platter. Die Europäische Kommission habe bereits 2011 das EU-Weißbuch zur Reduzierung des Lkw-Verkehrs erlassen und müsse endlich ernsthaft an der Verringerung des Verkehrsaufkommens mitarbeiten. „Lösungen nicht blockieren, sondern gemeinsam forcieren – dass muss die Devise sein“, ist Platter überzeugt. Da nehme man auch die Nachbarn in Deutschland und Italien in die Pflicht.

15 weitere Blockabfertigungstage in Tirol fixiert

LH Platter und LHStvin Ingrid Felipe gaben am Dienstag weiters bekannt, dass der Lkw-Verkehr im zweiten Halbjahr an 15 Tagen auf der Inntalautobahn bei Kufstein-Nord blockweise abgefertigt wird: am 6., 13., 20. und 27. Juli, am 5. und 27. Oktober, am 3., 5., 12., 19. und 26. November sowie am 2., 3., 9. und 10. Dezember.

Experten-Analysen hätten ergeben, dass an diesen Tagen ein besonders hohes Schwerverkehrsaufkommen zu erwarten sei, welches zu einer Überlastung des Inntalkorridors führe. „Seit zwei Jahren bestätigen sich die Blockabfertigungen als unverzichtbare Notmaßnahme, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit an besonders kritischen Tagen in Tirol zu gewährleisten. Wir führen damit den Kampf gegen den Transitverkehr mit aller Konsequenz fort", betonte Platter.

Für Felipe ist die Beibehaltung der Dosierungen als Notwehrmaßnahme weiterhin eine absolute Notwendigkeit zur Gewährleistung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit, bis grenzüberschreitende und langfristige Lösungen den Transitverkehr reduzieren.

„Die Zahlen des letzten Verkehrsberichts zeigen, dass der Güterverkehr im Vorjahr erneut markant gestiegen ist. Der Brenner ist im Vergleich zu anderen alpenquerenden Pässen nach wie vor der am stärksten belastete Übergang. Mehr als die Hälfte der Transit-Lkw nahmen einen Mehr- oder Umweg über den Brenner in Kauf. Wir brauchen ein Umdenken – nämlich: Güter von der Straße auf die Schiene, um damit eine spürbare Entlastung für Umwelt und Bevölkerung zu bewirken“, so die Verkehrslandesrätin. (TT.com)

📽 Video | LHStvin Ingrid Felipe im TT-Studio:

📽 Video | Transitforum-Chef Gurgiser im TT-Studio