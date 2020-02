Tirol soll Vorreiter bei digitaler Verwaltung werden

Innsbruck – In ihrem Regierungsprogramm 2018–2023 hat sich die schwarz-grüne Koalition zum Ziel gesetzt, Tirol als Vorreiterland in Sachen digitale Verfahrensabwicklung und E-Government weiterzuentwickeln. Auf der Basis dieser Willenserklärung hat die Landesregierung am Dienstag eine eigene eigene Digitalisierungsstrategie beschlossen.