Erneut zahlreiche Unfälle auf Tirols Ski-Pisten

Telfes - Auch am Montag verzeichneten die Rettungskräfte eine Vielzahl an Unfällen auf Tirols Ski-Pisten. Der schwerste ereignete sich im Skigebiet Schlick 2000 in Telfes im Stubai. Ein 26-jähriger Skifahrer aus Polen fuhr talwärts als er aus unbekannte Gründen ein plötzlich die Richtung wechselte. Ein hinter ihm fahrender 53-jähriger deutscher Urlauber konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den 26-Jährigen.