Räucherschrank in Westendorf fing Feuer

Westendorf - Auf Grund von herabtropfendem Fett geriet am frühen Dienstagabend in Westendorf in einer Garage ein Räucherschrank in Brand. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Westendorf führte mit einem Atemschutztrupp die Löscharbeiten durch. Im Anschluss wurde die Garage mittels Gebläse belüftet sowie mit einer Wärmebildkamera auf allfällige Glutnester kontrolliert.