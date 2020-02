Polizei zieht in Osttirol Gefahrgut-Lkw aus dem Verkehr

Lienz - Die Polizei kontrollierte am Dienstagabend an der Kontrollstelle in Leisach einen Sattelschlepper. Dabei stellten die Beamten etliche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Zum Einen war das transportierte Gefahrengut nicht gekennzeichnet und zum Zweiten war die gesamte Landung nicht ausreichend gesichert. Auch die erforderlichen Dokumente hatte der Lkw-Lenker nicht dabei.